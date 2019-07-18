台中市大肚區自由路一條區域排水，因長達10多年都未整理，導致周邊雜草叢生、樹木盤據生長，宛如一處小型的荒廢叢林，且蚊蟲孳生、還有蛇出沒，再加上近年來該處邊坡有塌陷情況，居民憂心釀成更大災害，向民代陳情，盼相關單位修復。

看著雜草叢生、樹木盤根錯節的區域排水旁空地，市議員吳瓊華表示，日前接獲當地民眾陳情，安排會勘到現場了解，沒想到台中市竟有如此宛如小型叢林的地方，且排水管道泥沙淤積嚴重，幾乎已不具排水功能，再加上周邊環境嚴重髒亂，且邊坡坍塌嚴重，市府應儘速處理。

當地張姓居民則說，這處區域排水已經10多年沒整理，不但有蛇出沒，且因淤積嚴重，只要下大雨、水位就上升，而2個入水口涵管也被崩塌的土石塞住，接下來颱風季節又將來臨，很憂心會釀成災害。

水利局指出，這處土地屬於國有財產局所有，近期內將先進行環境清理及溝渠，接下來會儘速與國有財產局協調土地相關事宜，盼能施作護岸。

(中時 )