國民黨內總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，如今則傳出前新北市長朱立倫有意爭取不分區立委，遭不具名中常委質疑朱是「選假的」，目的是未來爭立法院長，另有所圖。對此，朱立倫辦公室今回應，「拜託，不要再消費朱立倫了吧！」這種不合邏輯的指控應適可而止，也希望少數中常委別再傷害國民黨形象、破壞黨內團結。

朱立倫幕僚指出，國民黨初選已經落幕，整個過程中，朱立倫是最早宣布參選的，也是提出最多政策主張、基層跑得最勤的，三場電視政見會也獲得最多肯定，甚至被網友們封為「唯一正常倫」，「要說朱立倫選假的？誰會信啊！」

朱幕僚也質疑，這樣的指控，是不是為了其他特定對象在操作？國民黨內如果還是跳不出舊思維、還是一樣喜歡棒打自己人，對上民進黨就沒撇步，「2020難道真的要打包了嗎？」

朱幕僚並說，一場大選本來就需要各方力量幫忙，若右手想要人家幫忙，左手又要打人家一巴掌，未來誰還敢幫國民黨？國民黨中常委應該維護黨中央形象，不是扯後腿。

(中時 )