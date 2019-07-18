在全球動畫圈都有知名度的日本京都動畫公司(Kyoto Animation，暱稱為「京阿尼」)，公司本部遭到一名男子潑汽油縱火，導致多數十名員工傷亡，是動畫流行文化的重大損失。由於縱火犯自己也受到灼傷，仍不確定犯案動機，網上有一說認為，他可能是無法接受動畫女主角黃前久美子有男友，因此對動畫公司由愛生恨；另一說是指控京都動畫的內容有抄襲。

據稱，這位41歲的縱火犯即使受灼傷，口裡還不斷的謾罵，似乎對京都動畫有深仇大恨。日本流行事物論壇「matomedane」的討論猜測，該男子可能原本是狂熱動畫迷，喜愛「吹響吧!上低音號」的女主角「黃前久美子」，然而在最近劇場版(電影版)中，她與動畫男主塚本秀一確定了男女朋友關係，他感到無法接受，因此對製作公司京都動畫非常仇恨。

日本有些「動畫御宅」(指相當熱愛動畫的人們)對於動畫角色常有狂熱的投射感情，甚至到了現實虛幻不分的地步，有些男性御宅會非常迷戀美少女的動畫角色，甚至無法接受美少女感情有所歸屬。

比如在2008年，以美少女土地神為角色的漫畫「神薙」(也製作成動畫)，曾出現女主角薙懷孕的畫像，被讀者認為是暗示薙曾有性經驗（非處女），引起日本死忠漫迷的過激行為，作者感到壓力極大，暫停刊載了一段時間。

不過，以上所說是網路傳言，還有一說是，這位縱火犯指控京都動畫抄襲，被問到他為何要縱火時，他激動的說「他們抄襲」，同時又說「他們該去死」等咒罵的言語。真實理由還需調查。

(中時電子報)