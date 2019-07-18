108學年指考成績放榜，金大提供24萬元至300萬元不等的入學獎勵金，縣府也有每年1萬元的就學津貼及4000元的交通券，希望搶到好學生跨海就讀。

大考中心於今（18）日公布108學年指考成績和寄發成績單，上午9時起並開放大考中心網站查詢成績，也同步公布各科成績人數累計表，以及各科5標分數。

國立金門大學校長陳建民表示，本年度大學考試分發，金大17個學系都有開放招收，招生名額計166名。該校為獎勵優秀學生入學，提出多項豐厚獎學金，包括將金大填為前3志願錄取者，且為錄取學系排名前50％，入學即可獲得最高獎學金24萬元。

另針對弱勢學生，除優先提供校內工讀機會外，也設立多種助學制度及助學金，讓有心向學者可以在金大安心就讀。入學獎勵金均無名額限制，只要達標皆可領取。

同時，金門縣政府為鼓勵優秀學生到金門大學就讀，也提供每年1萬元的就學津貼及4000元的交通券，且若設籍在金大，也可以享有和縣民一樣的各項福利。

該校針對四技二專管道入學，也提供多樣的優渥獎勵金，統測原始分數達380分或450分以上，可領取24萬元至300萬元不等的入學獎勵金。針對弱勢學生部分，除優先提供學校工讀機會，也設立多種的助學制度。

金大提醒考生7月24日上午9時起至7月28日下午4時30分止，辦理網路登記分發志願。相關資訊可至大考入學分發委員會網站或電（06-2362755）查詢。

(中時 )