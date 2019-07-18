▲暨大附中校長張正彥與該校此次指考績優，可獲錄取國立大學的同學合影。（楊樹煌攝）

大學指考今放榜，中興高中成績大放異彩，郭汶樺449.35分獲該校第一類組最高分、鄭皓恩366.2分第二類組最高分、施凱翔415.65分為第三類組最高分，均可望錄取清、交、成等大學；暨大附中有32位考生應試，有7成以上學生均可望錄取國立大學，一圓進入國立大學夢想。

國立中興高中今年有127人參加指考，成績表現都極為優異，除郭汶樺同學、鄭皓恩同學及施凱翔同學獲該校各類組最高分，其中新住民身分的郭汶樺同學，雖然學測只考出四科50級分，但他並不氣餒，持續為指考努力，最後考出449.35高分，讓師生都感意外。

暨大附中校長張正彥表示，黃士哲、徐梓烜、江世杰等25位同學成績可達錄取國立中興、嘉義、彰師大、高師大、聯合、台北教育、高雄、東華等大學標準，而在今年學測、統測都考出高分水準的黃士哲，再次於「指考」中衝出好成績，大考看到士哲奮戰的身影與優異的成績，著實讓人佩服。

張校長也指出，指考成績公佈後，24日至28日開放考生上網登記志願，建議學生可透過高中輔導室老師協助分析落點。而選填校系除依照自身興趣，也應考量未來就業機會和產業發展趨勢，找到理想志願，確立人生方向，進而專注學習精進。

(中時 )