警政署18日下午發布最新一波警察人事異動，共有54名高階警官職務調整，原台南市政府警察局局長黃宗仁回鍋警政署副署長，由警政署警政委員周幼偉接任。另外，保二副總隊長顏旺盛接雲林縣警局長，警政署保安組長張樹德接嘉義市警局長，並將於22日辦理交接到任。

警政署表示，因應多名高階警職退休及副署長一職未補，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報，經報內政部核定人事調整。

此波人事雲嘉南地區調整名單為台南市政府警察局局長黃宗仁調任警政署副署長、警政署警政委員周幼偉陞任台南市政府警察局局長、台南市政府警察局永康分局分局長戴崇贒陞任警政署保安警察第五總隊主任祕書、台南市政府警察局後勤科科長朱信憲調任台南市政府警察局白河分局分局長。

嘉義市政府警察局局長林水順調任警政署航空警察局副局長、警政署保安組組長張樹德調任嘉義市政府警察局局長。雲林縣警察局局長黃勢清調任警政署防治組組長、警政署保安警察第二總隊副總隊長顏旺盛調任雲林縣警察局局長。

日前黃宗仁調動消息傳出，不少員警、地方人士紛紛在臉書表示不捨，黃宗仁任內表現優異，同仁也推崇他是能捍衛基層權益的好長官。此外，台南市警察局白河分局局長斯儀仙將調佳里分局局長，佳里分局局長陳建民調任第6分局局長，第6分局局長許坤田調任第3分局局長，第3分局局長呂世明調永康分局局長。

(中時 )