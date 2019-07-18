張棟樑近日以破百萬台幣酬勞接下澳大利亞保養品代言，日前出席記者會，透露已開始構思下一張音樂作品，「無論戲劇或音樂，希望下半年都有新的作品出現」；他主演的戲劇《一千個晚安》仍在播映，飾演高帥、暖男角色的他，私下個性活潑、搞笑，問他會否接拍搞笑賀歲電影？「可以啊，只是都沒有人來找我」！

他善盡代言人之責，表示已使用該牌保養品一段時間，尤其面膜讓人有「重生」的感覺，令他容光煥發！張棟樑認為保養比化妝重要，「我不工作的時候也是素顏，也很喜歡素顏的女生」，問他合作過的女藝人中，素顏最漂亮的是誰？張棟樑推薦與他合作《一千個晚安》的女主角連俞涵。

他出道以來首度代言保養品，主要因產品接近他的感覺和氣質，問他會否因感覺而不考慮酬勞？張棟樑開玩笑說：「如果有幾千萬台幣來洽談，我可以稍微調整我的感覺去配合的！」強調錢雖是動機，但非主要考量重點。

(中時 )