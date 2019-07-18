屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市締結姊妹市，屏縣副縣長吳麗雪（右）特別致贈原民作品「榮耀頭目」作為簽約紀念禮。（林和生攝）

屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市18日於屏東縣政府舉行締結姊妹市簽署儀式，由屏東縣副縣長吳麗雪及米利環礁市參議員Willbur Heine共同簽定合作協定書，雙方達成共識，未來將在農業、文化、教育、經濟及貿易等領域進行城市交流與合作。

吳麗雪指出，米利環礁市為馬紹爾群島面積最大的島嶼，島上居民擅長製作編織手工藝，主要產業為農漁業與觀光遊艇，也是全球著名潛水勝地，在產業與文化上與屏東有許多相似之處。

且台灣現有17個邦交國，其中馬紹爾群島共和國與台灣建交邁入第21年，馬國代表多次在世界衛生大會等國際會議中，替台灣發聲，呼籲世界衛生組織讓台灣加入大會，顯示雙邊友情堅定，吳麗雪特別致贈原民特色作品「榮耀頭目」作為簽約紀念禮。

馬國團隊這幾天走訪原住民文化園區、屏東農業生物科技園區、華僑市場等地，Willbur Heine透過翻譯表示，沿途遇見不少友善的民眾，也看到勤奮工作的人們，成果都顯示在蓬勃發展的農漁產業上，未來希望透過海洋領域上的經驗，進行雙邊交流，努力實踐在經濟上的相互扶植。

吳麗雪也透露，作為新南向政策的門戶城市，屏東近幾年積極拓展國際外交，未來還會協助其他鄉鎮，與國際對等的城市進行互動交流，藉此提升屏東國際能見度。

(中時 )