京都市伏見區的動畫製作公司「京都動畫」(京阿尼)的第一工作室18日上午遭縱火，已造成16人傷亡，10多人無生命跡象。京阿尼的社長表示，半年前在網路上就有作品不滿的留言，還寫「去死！」等。

有女性目擊者指出，警員制伏縱火犯時問他「為何要這樣做？」「從哪裡進去的？」，男子說了一堆怨言後大喊「抄襲！」。

住在事故現場附近的61歲女性18日上午10點35分左右(日本時間)因為門鈴響了，出門看到1名大個子的男性倒在玄關左側的小巷裡。她還目睹縱火犯負傷往車站逃走時，被數名警察包圍、制伏的一幕。

女性表示，縱火犯身穿白色T恤和藍色牛仔褲，仰首跪在地上，兩支手臂因燒傷而皮膚脫落，右腳還著著小火、冒著煙，頭髮也被燒焦捲曲了，他翻起T卹後可以看到肚子上有刺青。

他氣喘吁吁的樣子，有位女性上前問他「沒事嗎？」，他都沒有回應。目擊的女性表示，我以為他是火災受害者，還用水管替他澆水滅火。當時正在等救護車來，只見幾名警察把他團團圍住並問他，「為何要這樣做？」「從哪裡進去的？」。女性指出，當時聽到男子說他灑了汽油後用打火機點的火，他在抱怨一堆後大喊「抄襲！」。

(中時 )