台日交流！新北市野柳地質公園2014年與日本山口縣美禰市秋吉台地質公園締結為姊妹公園，雙方多次交流，7月特地派員來台前往馬祖地質公園參訪，與馬祖國家風景區管理處、連江縣政府洽談未來觀光與學術交流管道，促進台日雙方交流。

野柳地質公園2014年與秋吉台地質公園締結為姊妹公園，是台灣與國際地質公園締結姊妹公園之首創。秋吉台地質公園是日本最大的石灰岩台地也是國定公園，廣闊的特殊地形歷經無數年代環境變遷而形成，石灰岩遭受侵蝕後形成許多「鐘乳石洞」。

據悉，台灣地質公園學會今年4月初組團造訪秋吉台地質公園，秋吉台4月下旬也回訪台大及野柳地質公園國際研討會及地質公園市集，當時即針對與馬祖地質公園合作進行多次洽談，日方也期盼能建立良好合作模式。

值得一提，秋吉台地質公園特別派代表前往馬祖地質公園考察，另外參觀媽祖宗教文化園區、北海坑道，一行人對馬祖的宗教文化、冷戰時期的戰地工事驚歎不已。

(中時 )