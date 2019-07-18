內政部推動社會住宅包租代管計畫截至7月5日為止，已成功媒合4568戶。台灣中小企業銀行推出房屋修繕與租屋業者應收帳款專案融資貸款，最高可獲百萬額度貸款，若包租貸款專案融資業者有十足擔保，利率最低1.9％。

屋況不佳難出租？房東及租賃服務業者若有資金壓力等困境，包租代管提供新的解決管道。

營建署表示，社會住宅包租代管計畫今年度擴大辦理2萬戶，過去有部分屋主因無力或無意願出資修繕房屋，致使屋況不佳難以出租；另隨著租賃住宅服務規模擴大，對於中小企業型的租屋服務業者，其財務壓力也越來越重，透過專案融資，將可有效舒緩房東及業者的資金壓力。

內政部花政務次長敬群表示，感謝台灣企銀積極配合政策，針對參與計畫的房東及租屋服務事業者，率其他行庫之先訂定貸款辦法，提供住宅修繕及應收帳款融資的資金協助。

花敬群說，房東只要與業者簽約參加社宅包租代管，業者與房東共同評估應修繕項目與費用，由台企銀提供融資，用後續的租金分期攤還貸款，期滿收回翻新房屋與後續租金。

(中時 )