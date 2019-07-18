陳妍希出席美度表新品發表會，針對「婚變」傳聞終於不再低調，透露夫妻倆還打算再添個寶寶。（MIDO提供）

美度表Rainflower花雨系列女表，3萬500元。（MIDO提供）

美度表Rainflower花雨系列女表，3萬4100元。（MIDO提供）

美度表Rainflower花雨系列女表，3萬1600元。（MIDO提供）

美度表Rainflower花雨系列女表，3萬1600元。（MIDO提供）

陳妍希與陳曉結婚滿三周年，不料因兩人太低調、不愛公開放閃，竟傳出婚變的謠言。陳妍沛今日出席美度表（MIDO）花雨系列Rainflower女表新品發表會時無奈笑說，夫妻倆好端端待在家躺著也中槍，原本應一笑置之，但「笑不出來」、「心裡翻白眼」。

陳妍希身穿一襲藍色曳地禮服，搭配淡藍色表盤的花雨Rainflower女表，被問及「婚變」一事時說，身為公眾人物這種事很難免，但私生活是自己的，沒必要與別人分享，日前陳曉生日，她到片場探班為老公慶生，還和一群朋友一起唱KTV，最近夫妻倆還打算生老二，為「小星星」添個弟弟或妹妹，這些私密心事只有夫妻倆知道，外人並不知曉，也未在社群網路公開，「都老夫老妻了，不想公開放閃！」

婚後因懷孕生子淡出演藝圈的陳妍希，最近開始復出工作，繼電影《風中有朵雨的雲》之後，鄧麗君傳記電視劇《鄧麗君之我只在乎你》也即將在下半年播映，陳妍希在兩部作品中都飾演充滿力量的女性角色，與昔日鄰家女孩的形象大不相同。

陳妍希這回返台出席美度表活動，也不忘昔日的好姊妹，楊丞琳即將結婚，安以軒也生了寶寶，陳妍希為好姐妹開心之餘，也打算送MIDO花雨系列Rainflower同款女表，好搭配成「姊妹表」。

瑞士美度表全新登場的Rainflower花雨系列女表，創造靈感自新加坡的藝術科學博物館，以蓮花綻放的外觀融入設計當中，並邀請全球女性消費者共同創作，總共有逾3萬名的品牌愛好者創造2千多件設計作品，再從中票選四款最受歡迎的表款，如今表款正式量產上市。

(中時 )