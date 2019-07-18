今天台灣兩位單打好手戴資穎、周天成先後出擊，周天成拚戰三局力克中國大陸名將林丹，BWF官網稱讚，雖然比賽安排在上午場，周天成和林丹沒有令現場球迷失望，打出了一場史詩般的對決。

BWF指出，整場比賽周天成都對兩屆奧運金牌得主林丹保有些微優勢，也可以看得出來打法相當有力量，由於這次作業疏失，鷹眼設備趕不及送到比賽場館，第1局一些爭議性的吹判也讓比賽氣氛變得相當緊張，對此周天成說：「當時確實沒一件事順利，但我告訴自己冷靜下來，做好自己做的，持續給對手加壓。」

儘管生涯對3勝7負居下風，但包括今年4月亞錦賽和今天印尼公開賽，周天成對林丹拿下了2連勝，周天成補充：「上次交手是我贏了，我相信這一次林丹有所準備，這次交手我是盡全力去拚，因為比賽節奏稍微慢一點，跑動就比較多，我必須非常專注。」

林俊易登上BWF官方臉書封面照。(截自BWF官方臉書)

台灣選手在上一站美國公開賽及印尼公開賽表現不錯，在美國公開賽男單從資格賽一路拚戰到奪冠的19歲小將林俊易，成了BWF官方臉書的封面照主角，也幫林俊易剪輯賽事影片，讚美林俊易經歷了驚人的一周。

(中時電子報)