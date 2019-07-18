丹娜絲颱風已從台灣東部外海持續遠離，但菲律賓西方海面又新生成熱帶性低氣壓，北區水資源局持續戒備並監視氣象資料，隨時進行水庫水位調蓄操作，確保水庫安全並穩定供水。

北水局局長江明郎表示，丹娜絲颱風生成前北水局即開始加強設施整備、持續監視氣象資料，17日發布海上陸上警報立即成立緊急應變小組，並依據氣象預報資料進行石門水庫調節性放水，增加蓄洪空間。

截至18日下午3時，石門水庫蓄水量為1億8205萬立方公尺，已留有1535萬立方公尺之防洪空間，可因應未來可能的大雨，適時進行水庫水位調整，以最嚴謹的態度因應。

本次丹娜絲颱風雖未對石門水庫造成直接影響，但也顯現面對氣候的快速變化，必須以更快的反應速度因應。為了確保安全，北水局除了將持續守視降雨變化並維持戒備外，中庄調整池也將繼續保持蓄滿，避免濁度升高影響供水，同時確保大壩安全及供水無虞。

(中時 )