幸運的頭獎中獎人，絕不是「中年大叔」的專利!台灣彩券今公布「2019年上半年億元中獎彩券資訊」，今年有12名超級幸運兒，頭獎彩金都超過上億元，其中，有2位是年紀僅七、八年級生的「少年郎」，兩名年輕人總計抱走6.36億元，一夕成為億萬富翁，人生就此不同。

台彩今展示這12張幸運對中億元獎金的彩券；台灣彩券公司總經理蔡國基表示，公益彩券第四屆103年1月1日至108年6月底為止，總計有139位億元頭獎中獎人，其中，有8名是20至29歲的年輕幸運中獎人，今年上半年年輕人財運特別好，總計佔了2個名額，其中1位是2月2日由台南開出的大樂透頭獎3.87億元，另1位是2月26日新北開出的大樂透頭獎2.49億元。

巧合的是，今年刮刮樂新春限定商品「2,000萬超級紅包」首創二獎「200萬元加賓士車一部」獎項，其中，有年輕中獎者親自現身彩券行分享喜悅，他們是5位年齡在20歲到30歲間、從事服務業的值班員工，在大年初二集資，幸運抱走200萬獎金外加一台賓士車。

蔡國基觀察，面相上以大眼、大嘴、高額頭及橢圓臉最具有偏財好運，建議這些面相特徵的年輕族群，可好好把握和財神爺握手的機會。

若還沒中大獎，也不必灰心；蔡國基表示，威力彩頭獎已連續39期未開出，今晚頭獎上看10.7億元，呼籲民眾不管年齡、生肖、面相如何？經過不要錯過，只要有買就有中大獎的機會。

若以頭獎分布地點來看，12注億元大獎中，新北市就開出4注，是今年上半年最幸運的開獎福地；台南市與台中市則分別以3注和2注，名列第二、第三名；在購買方式上，12位幸運中獎人多運用電腦選號，僅有少數是自己選號，顯然這些超級幸運兒，選擇相信好運

在生肖方面，今年上半年最幸運的生肖是虎（25％）、羊（25％），有趣的是，生肖虎在去年上半年以0佔比敬陪末座，今年以壓倒性的比數位居第一，堪稱「虎虎」生風。

星座方面也很有意思，今年上半年，天秤座以25％的佔比，躍居最會中億元獎項的星座，水瓶座則以17％的佔比居次，兩者都是風象星座，堪稱是「風」生水起。

(中時 )