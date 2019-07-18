韓流帶動國旗能見度，高市觀光局順勢在今年舉辦「光輝十月」系列活動，針對雙十國慶、光復節兩大節慶，以國旗為主題，廣邀海內外僑胞到高雄觀光，10月9日重現國慶晚會、雙十升旗典禮、一心到十全等主要幹道國旗海飄揚，及搭配食宿優惠方案，消息一出僑胞詢問度破表。

觀光局長潘恒旭指出，過去民進黨執政20多年來，不重視雙十節、台灣光復節這兩個節日，這次「光輝十月」活動是認同中華民國，沒什麼好怕被貼標籤，真心想要做事、歡慶國慶，這是勇敢愛自己國家的表現。

潘恒旭說，這次訴求海內外僑胞到高雄觀光旅遊，不要像過去回國只停留在北部，也可以多到南部、高雄走走，藝人崔麗心、張麗敏也在僑胞群組幫忙轉傳訊息，目前受到新加坡、加拿大溫哥華、美國等地僑胞熱烈歡迎，有意願組團來高雄。

針對「光輝十月」活動，潘恒旭透露，目前重頭戲是10月9日舉辦國慶晚會，邀請大明星來主持重溫「薄海歡騰、普天同慶」景象，地點可能為中正技擊館、高雄巨蛋等可容納萬人的場地；雙十節當天將辦升旗典禮，市長韓國瑜將親自出席。

另方面，高雄市主要街道將重現國旗海盛況，包括中山、中正路，以及一心、二聖、三多、四維、五福、六和、七賢、八德、九如、十全路。另也將與高雄各大飯店、餐廳推優惠，各飯店將以國宴為主題，推出各省料理、台灣小吃。

高雄英迪格酒店也樂見其成說，會配合觀光局執行，推出住房、餐飲等優惠，張開雙幣歡迎僑胞回來，預期將創造可觀的觀光財。

(中時 )