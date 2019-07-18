黃心娣在《小女花不棄》分飾兩角，演出雙胞胎姊妹。（中天提供）

黃心娣。（中天提供）

中天、中視暑假強檔大戲《小女花不棄》由人氣女神林依晨、酷帥小生張彬彬、最佳男配林柏宏及最美殺手黃心娣領銜主演。其中因演出《蘭陵王》中「爆乳玉兔」一角竄出知名度的黃心娣，繼《蘭陵王》後再次與師姐林依晨合作，在《小女花不棄》中演出雙胞胎姊妹柳青蕪及柳青妍，時時與花不棄（林依晨飾）針鋒相對，甚至想置她於死地，讓許多觀眾恨得牙癢癢，但也被網友封為最美殺手。

黃心娣被問及覺得自己在劇中對花不棄做了哪件事最邪惡、最陰險？黃心娣認為是因忌妒而要把對方賣到妓院的那場戲，「女人忌妒心一升起，暗黑那一面真的很可怕。」

而在《小女花不棄》中，黃心娣對陳煜（張彬彬飾）一往情深，她表示：「我喜歡在自己工作領域很認真、有才能，私底下又很善良可愛的人。」若要挑一位劇中角色當男友，她也毫不猶豫的說：「當然還是陳煜啦！」除了因為他很優秀外，對方的專情也十分吸引黃心娣，「對別的女人示好完全不動搖的男人太少了！」

黃心娣透露，自己年輕的時候臉皮很薄，從來沒有像在《小女花不棄》劇中角色一樣倒追男生的經驗，但現在的她會告訴自己：「人生不長，喜歡就應該open mind勇敢追愛才是！」想看更多黃心娣在《小女花不棄》中的精彩演出，敬請鎖定8月5日起，中天娛樂台每週一至週五晚間10點、中視每週一至週五晚間8點《小女花不棄》。

(中時電子報)