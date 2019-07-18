暑假來收集熱門打卡地！7米飄浮地球「蓋亞」現身信義計畫區、大安森林公園竟有河中巨怪3D地貼！1969年7月20日，全球觀眾看著尼爾阿姆斯壯踏出人類的一大步，但在這些代表性影像的背後，有著不為人知的故事。暑假到了，來台北市各商圈、市集走走吧！看美麗裝置藝術，思索大自然帶給人們的課題，未來究竟會怎樣？

從7月18日至7月21日，在台北市政府1樓大廳能看到7米飄浮地球《蓋亞》。

為了紀念阿波羅11號（Apollo 11）登月50週年，Discovery頻道將於7月20日起每週六晚7點播出《登月50週年鉅獻》節目，完整呈現這些經典畫面背後故事，探討登月疑雲，帶你一起層層透視大宇宙。Discovery 頻道也與台北市政府合作發起「探索台北 硬派不設限」活動，將英國藝術家Luke Jerram打造的7米飄浮地球《蓋亞》帶至台北展出。

從7月22日至8月18日，在台北信義計畫區香堤大道將展出7米的「Gaia蓋亞」。（圖取自Discovery頻道Facebook）

今年也是Discovery 頻道來台第25週年，Discovery 的logo 本身就是一顆地球，因此也特別與英國藝術家Luke Jerram合作，將NASA 授權真實地球180萬分之一的飄浮地球蓋亞搬至台北，當民眾站在現場特別設置的太空艙門上，就彷彿人類登月時俯看地球的震撼與感動。

「探索台北 硬派不設限」活動將在台北市區帶來25項硬派奇景，象山—地球3D地貼、大稻埕河岸特區—鯊魚3D地貼、天文館—登月50週年特展、東區地下街—荒野冒險3D地貼、北投公園—南極冰層3D地貼、大安森林公園—河中巨怪3D地貼、信義計畫區香堤大道—Gaia蓋亞，這可是英國藝術家巡迴作，NASA授權真實地球180萬分之一7米地球等！邀請民眾一起來上山下海，挑戰冒險精神，只要完成指定任務拍照上傳FB，還有機會獲得好禮。

(中時電子報)