台中市副市長楊瓊瓔（左一）要求水利局提前開工施作雨水下水道，改善潭子區仁愛路2段淹水問題。（王文吉攝）

潭子區仁愛路2段地勢低窪，加上缺乏雨水下水道，排洪能力不足，遇雨則淹。（王文吉攝）

台中市潭子區仁愛路2段地勢低窪，加上排洪能力不足，遇雨則淹。水利局爭取前計畫補助1000萬元，將施作250公尺的雨水下水道。副市長楊瓊瓔18日前往現勘，建議雨水下水道延長60公尺，避免居民再淹，並指示提前於明年5月汛期前完工，及早解決居民淹水之苦。

台中市府爭取前瞻計畫1000萬元施作潭子區仁愛路2段雨水下水道，水利局18日辦理改善工程簡報，市議員賴朝國、嘉仁里里長林瑞文及多位地方鄉親也到場關心。林姓老婦表示，仁愛路最近4、5年來每年都淹，旁邊那塊塑膠棧板就是被水沖來的，居民只要一下雨就煩惱，紛紛將物品搬到高處，或將電器用品墊高。

水利局官員簡報指出，為改善當地遇雨淹水問題，市府爭取中央前瞻計畫經費1000萬元，除將加大福潭路北屯圳匯流口至仁愛路2段路口原有雨水下水道口徑，也將新增250公尺長的雨水下水道系統，建置至仁愛路2段211巷口。

市議員賴朝國及嘉仁里長林瑞文建議將雨水下水道延長約60公尺，自140巷口開始施作，以利雨水宣洩。楊瓊瓔也要求克服工程困難，盡速協調水電、瓦斯、電信等單位遷移地下管線，希望年底前動工，趕在明年汛期前完工。

楊瓊瓔表示，由於工程延伸約60公尺，經費約需追加500萬元，市府爭取前瞻經費補助，或自籌預算補足。水利局雨水下水道科長陳世玉表示，將積極與中央協調，變更國4延伸段交通維持計畫，同步進行管線遷移作業，希望能於今年底枯水期前開工、明年5月汛期來臨前完工，及早解決當地居民淹水之苦。

(中時 )