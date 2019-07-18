環保署今（18）日召開專案小組第2次初審會議，審查台灣高鐵提出的環差案，內容主要是要求非屬經常性營運時段及班次數調整，還有因增班導致台中站汙水排放增加，必須擴建汙水處理設施。環委討論後建議修正通過，惟仍 須送交環評大會討論。

專案小組要求高鐵必須提出人潮擁擠時段的班次分散及具體措施，強化非屬經常性營運時段可能突發事件，補充高鐵台中車站汙水排放增量後，承受水體的水質監測評律等事宜。

高鐵表示，兩項申請變更理由分別為：增加非屬經常性運輸車次，以及台中站汙水處理設施擴建。非屬經常性運輸班次增加，是為了因應重大節日、重大活動、突發事件或政府政策需求的疏運計畫。

高鐵指出，102至107年班次成長率僅1.4％，旅客成長率卻高達6.1％，因此有增班需求。且發現民眾在長假有早出晚歸的乘車趨勢，因此希望增加非屬經常性疏運時段尖峰班次。

高鐵原本申請352班次，重新檢討班次配比、整備與保養、噪音因素後，調整為320班次。營業時間也從原本05：50左營站發車，提前至05：30端點站發車，端點站收班時間由24：00延長至翌日01：00。

台中站汙水處理設施擴建方面，高鐵表示，台中站除轉承需求、基本交通運輸功能，又因明年年底的捷運開通，未來旅客必有逐年增加趨勢。台中站汙水來源可能為旅客廢水、非站內旅客用水、商業活動廢水等，因此將污水量核定由原本250CMD修至650CMD。

高鐵也在修正稿書面意見回覆說明，未來汙水處理設施會夠過工程技術進行補強與防水設計，回收水將依規定處理，合乎放流水標準並增加大腸桿菌處理，用於綠地灌溉。高鐵同時表示，擴建的汙水設施地點隱蔽，不會改變現有視覺外觀。

環委希望高鐵將緊急輸運與研擬完善安全就醫流程，又因將來營業時間延至翌日1：00，需更注重深夜安全維護等問題。

高鐵回應，每個站內都有保健室，內有合格護士駐守，若遇緊急狀況，站內人員可用無線電與保健室聯繫，必要時會一併攜帶AED，如本月就有使用AED救回乘客一命的案例。

(中時 )