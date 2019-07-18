◎逢甲氣爆釀3死 員工連帶判賠831萬

發生在2年前的台中逢甲商圈氣爆案造成3人死亡、13人受傷，肇禍原因為更換瓦斯時鋼瓶滾落導致瓦斯外洩、再加上處理不當所致，事發後心齋橋咖哩餐廳老闆吳豪邦父母及徐姓屋主向瓦斯業者求償，台中地院判決瓦斯行及員工需連帶賠償共831萬5815元。

◎三腳督或藍綠對決 韓民調都大勝

國、民兩黨都已確定總統人選，台灣競爭力論壇今發布「2020總統立委大選首次民調」，若對戰組合是韓國瑜、蔡英文及柯文哲的情況下，韓國瑜的支持度將有37.2％，而蔡英文僅獲25％，柯文哲則吊車尾獲21％。但即便柯不參選，對蔡的選情也沒有顯易幫助，藍綠對決下，韓擁44.2％支持度，蔡僅有37.2％，韓仍領先蔡7個百分點。

◎林飛帆批推翻進步價值 韓回嗆綠踐踏民意

剛出任民進黨副祕書長的林飛帆18日首次接受媒體專訪，便瞄準高雄市長全力開炮，強調他擔心擔心萬一韓當總統，民進黨過去力拚的進步價值都會被推翻；對此，韓國瑜書面回應表示，包括能源政策在內的主張，其實都是公投一票一票決定的，這些年根本是民進黨政府在踐踏民意。

◎選舉無效案 丁守中上訴今開庭

去年九合一選舉，落敗的國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，台北地院判丁敗訴，他不服提上訴，高院今首次開庭，丁未到庭委由律師表示意見，法官諭知應以選務瑕疵是否影響選舉結果做為攻防重點，請雙方律師準備資料並提供意見，全案候辦。

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