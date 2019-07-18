退輔會福壽山農場日前公開蘋果屋，並開放預訂，但陸續有民眾爆料「對外營運是假的，根本訂不到」，更有人質疑「露營區蓋大蘋果該不會是違建？」相關單位聯合稽查認定，蘋果屋未定著於地面，屬於非典型的露營設施，包括建管、觀光單位都認定並未違法，但也找不到合法依據，因此蘋果屋目前暫停開放。

福壽山露營區占地500坪，因原有露營貨櫃屋、小木屋設施老舊，園方與廠商合作，引進18個露營蘋果屋，並重新規畫營位。蘋果屋區域占地225坪，其餘種植草皮及樹木綠美化，大紅蘋果從翠綠山林冒出，在露營界引發話題。

福壽山農場並稱「5月10日對外營運，平日售價2800元、假日3500元，可供2大1小旅客入住，有電視、電源插座及衛浴設備，需自備睡袋、枕頭及盥洗用品。」但陸續有民眾投訴「蘋果屋根本訂不到」、「露營區怎麼能蓋蘋果屋違建，難道退輔會有特權，帶頭違法？」

民眾質疑「福壽山農場露營區蓋蘋果屋違建！」相關單位聯合稽查，認定並未違法，但也找不到合法依據，園方拉起封鎖線，不開放遊客進入。（讀者提供）

台中市政府旅館業聯合稽查小組日前前往稽查，確認蘋果屋設施為可移動式，非定著於土地上的固定物，不算是建築物，並未違反建築法規，而內部也沒有床鋪、盥洗用品等符合旅館業經營的配備，並未違反發展觀光條例。

官員坦言，蘋果屋與盥洗浴廁為一體整形，屬於非典型的露營設施，包括建管、觀光單位都認定並未違法，但也找不到合法依據。「蘋果屋」爆出適法疑慮，福壽山農場已用警示帶隔離，不開放遊客進入，且不接受預訂。

福壽山農場改造露營區，並與廠商合作，引進大紅色的蘋果屋，與翠綠山林相映成趣，在露營界引發話題，也因適法疑慮，暫時無法開放使用。（資料照片）

福壽山露營蘋果屋約1坪大，相當於營位木棧板大小，雖有插座、衛浴設備，但不提供床鋪、棉被、枕頭及盥洗用品。（王文吉翻攝）

副場長陳靖儒解釋，福壽山農場為交通部觀光局首波公告的合法公有露營區，為服務廣大遊客，創新引進移動式露營設施，每個蘋果屋約1坪，相當於營位大小。因現行法令有模糊地帶，相關單位建議若要經營旅宿，須取得合法登記，或變更為休閒農場，可放寬開發限制。

陳靖儒表示，目前福壽山正辦理變更休閒農場的環評程序，加上位於原住民傳統領域，需經部落會議同意，若無法通過，18個蘋果屋將移至客房區的建地放置，以符合相關法令。

福壽山露營蘋果屋約1坪大，相當於營位木棧板大小，雖有插座、衛浴設備，但不提供床鋪、棉被、枕頭及盥洗用品。（王文吉翻攝）

福壽山農場的蘋果屋與盥洗浴廁為一體整形，屬於非典型的露營設施，包括建管、觀光單位都認定並未違法，但也找不到合法依據。（王文吉翻攝）

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