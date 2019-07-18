賴姓男子為首的暴力組織，成員砸店時的狠樣全被監視器錄下來。（巫靜婷翻攝）

賴姓主嫌擁有特定政黨身分備受矚目，警方呼籲被害者勇於出面指認。（巫靜婷攝）

苗栗縣警察局17日執行治平專案，10名暴力份子依涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（巫靜婷攝）

苗栗縣警局經半年多的蒐證，17日帶回13名外籍賣淫女子到案。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣警察局17日執行治平專案，帶回暴力份子及賣淫女子共23名到案，從中搜出二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、帳本、潤滑液、保險套等贓證物。（巫靜婷攝）

苗栗縣警察局17日執行治平專案，帶回暴力份子及賣淫女子共23名到案，從中搜出二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、帳本、潤滑液、保險套等贓證物。（巫靜婷攝）

苗栗縣警察局17日執行治平專案，帶回暴力份子及賣淫女子共23名到案，從中搜出二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、帳本、潤滑液、保險套等贓證物。（巫靜婷攝）

苗栗縣警察局17日執行治平專案，針對轄區黑道幫派份子經常活動之處所實施臨檢，共帶回10名暴力份子及持觀光簽證逾期停留的外籍女子13人，從中搜出二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、帳本等贓證物，18日依法將罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，外籍女子則移送移民署苗栗專勤隊收容。

苗栗地檢署指揮縣警局刑事警察大隊等單位長期蒐證，17日統合各警分局102名警力，分持拘票、搜索票在苗栗市、後龍、頭屋、南庄等25處所，同步執行搜索、拘提，查獲賴姓主嫌與9名組織成員長期在苗栗市霸占地盤，從事恐嚇、恃強勒索、強逼旗下外籍女子賣淫等不法行為。

遭查獲的13名外籍女子來自泰國，持15天觀光簽證入境「假旅遊、真賣淫」，有女子認為皮肉錢太好賺，在網路社群平台拿出白花花大鈔炫富，吸引更多同鄉女子來台，賣淫期間多次來回母國及台灣，遭逮的賣淫女子中，還有1名為身材高壯的變性人。

據了解，賴姓主嫌一行人針對不繳保護費的被害人，就是一陣棍棒伺候，砸店時的凶狠模樣全被監視錄影器記錄下來成為鐵證，40歲的賴嫌除了有暴力犯行，還是統促黨徐驤黨部的主委，由於其特定政黨身分備受矚目，賴嫌步出警局時凶狠霸氣模樣全失，警方呼籲被害民眾勇於出面指認。

(中時 )