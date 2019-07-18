捷運環狀線第一階段將在年底通車，沿線站場周邊復舊工程如火如荼進行中，新北市交通局長鍾鳴時今下午視察新莊區思源路沿線三處路口新設的行人穿越道、庇護島及號誌、標示等，發現舊標誌空桿未移除、庇護島凸出車道等缺失，當場指示通報施工單位盡速改善，保障行人安全為。

交通管制工程科科長李友欽表示，台北、新北捷運局分別針對環狀線新莊、板橋和淡海輕軌淡水等10處場站周邊行人通行量大的路口，增設行人穿越道、庇護島和交通號誌、標示，目前已完成8處，預計今年8月全部完工。

今下午鍾鳴時前往新莊區思源路和長青路口、頭前路和中原東路口等視察，其中在思源路、長青路口發現庇護島凸出車道，恐造成駕駛人不慎撞上；另外頭前路口新劃設的行人穿越道未後縮，「正沖」人行道上的花圃，舊的號誌空桿也未拆除，鍾鳴時要求都要盡速改善。

鍾鳴時說，行人在路口通行時處於弱勢，駕駛人疏失違規，或不遵守交通規則、不禮讓行人，往往是肇事主因，因此除了宣導注意行人交通安全外，做好行人安全保護措施，更是當務之急。

(中時 )