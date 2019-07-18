華為處於美中貿易談判風暴中心

據知情人士透露，美中貿易談判雖稱已經恢復，但目前仍陷於停滯狀態，這是因為中共要求美國放鬆對華為的禁令，而川普政府正在斟酌如何應對。

《華爾街日報》報導說，自美國總統川普和中共國家主席習近平上個月在日本會晤並同意恢復談判以來，雙方沒有舉行過面對面的會晤，至今也沒有任何會晤安排。

川普最近曾說，將允許一些美國公司向華為銷售產品。這是自美國對華為下達禁令以來，首次對華為的經營活動鬆綁。不過，川普與美國政府官員仍認為，從戰略上考量，華為仍是美國國家安全的重大威脅。因此到目前為止，雖然允許美國企業向華為出售產品，但到底哪些半導體晶片與通信產品涉及國安與戰略， 美國政府官員也未沒有共識。

報導指出，美國和中共的貿易談判代表上周通了電話，討論了下一步計劃，但官員們事後並未提到任何進展。知情人士透露，雖然預計本周還會有另一次通話，但北京方面在做出承諾之前，會先看看美國對華為採取什麼行動。

知情人士稱，預計美國和中共官員之間的對話本周將繼續進行。萊特希澤的發言人對通電話的計劃不予置評。

總部位於北京的全球化智庫(Center for China and Globalization)創始人兼主任王輝耀(Wang Huiyao)表示，華為問題無疑已經讓情況發生了實質性變化，事情的進展將不會像美國希望的那麼快。

報導認為，美國似乎準備接受要打一場持久戰的事實。川普周二在一次內閣會議上警告稱，在對陸關稅政策上，美國還有很大的出手餘地，「我們如果願意，還可以對另外3,250億美元進口自中國的商品加徵關稅。」如此一來，加上先前幾次加徵關稅，等於是美國對所有從中國大陸進口的商品加徵關稅。各種訊息都顯示，美中雙方已有漸行漸遠的跡象。

(中時電子報)