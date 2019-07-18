高雄、台南競相爆出本土登革熱病疾，有你就有我，繼今（18）日上午台南傳出1例後，疾管署在下午公布高雄鼎西里再度確診1例本土登革熱病例，這是鼎西里連續2日各有1例確診，主因這2例是同住家人。

今天下午高雄新增的病例是三民區鼎西里30多歲女性，與昨日確診的鼎西里60多歲男性為同住家人，個案在7月14日至16日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，第2次就醫時由診所通報，今日確診感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥指出，個案近期無出國史，活動地以住家與三民區鼎力里工作地為主，由於住家與6月底發病的本和里、鼎西里確診個案相近，加上同住家人昨天有人確診，研判三民區鼎西里周邊社區感染的可能性較高。

鼎西里連續2天各有1名感染個案，防疫人員不敢掉以輕心，昨天已完成個案居住地孳生源檢查及噴霧壓罐作業，今天再一次完成鼎西里風險評估及列管點查核，預計明天前往個案居住地周邊社區執行緊急防治工作，全力防堵疫情擴散。

今年以來，國內累計52例本土登革熱病例，集中在高雄與台南，其中高雄市41例(三民區35例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)最多、台南市11例。

(中時 )