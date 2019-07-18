花蓮市長魏嘉賢（右二）與外交部東部辦事處長粘信士（右一）和高千穗町長甲斐宗之（左一），提到花蓮與高千穗町的相似處與美。（王昱凱攝）

花蓮市長魏嘉賢18日偕同外交部東部辦事處長粘信士等人，歡迎日本高千穗町長甲斐宗之來訪，雙方為締盟姊妹市的事宜達成共識。市長表示高千穗町為日本神話發源地與信仰中心，具有相當文化意義，花蓮市將成為首個與高千穗町締結的城市，也是花蓮市的第六個姐妹市，希望透過交流，促成台日友好關係。

高千穗町位於日本宮崎縣西北部，人口約在1萬5000人左右，是九州必訪的神話淵源之地，每年超過120萬人造訪。盼望在締結後，藉著深厚友誼，讓兩方市民看見彼此之美。

雙方友好契機在高千穗町聘請來自台灣的醫生時播下種子，其後於1990年成立了高千穗日華親善協會，為加重交流與帶動觀光經濟更於2005年締結「友好交流申告書」直至今日。

「基於相互的尊重與信賴，讓我們結為姊妹都市吧」，因為魏市長的一句話，高千穗町長甲斐宗芝與町民無不欣喜萬分。甲斐宗之表示總算完成前町長內倉信吾在交棒時所囑托的任務，心中十分開心。締結事宜訂在10月，屆時甲斐町長將邀約前町長與團隊一同來台，促成這樁美事。

兩年前，魏嘉賢曾前往高千穗町拜會，對町內的神話歷史與豐富文化印象深刻，此次締結後，希望推動兩市文化交流帶動觀光，穩定發展友誼。甲斐提到町內正在號招選手參加11月於沖繩的馬拉松賽，市長也藉此提到將在12月舉辦的「2019花蓮太平洋縱谷馬拉松」，歡迎町長率領選手前來參加盛事，欣賞縱谷風光。

(中時 )