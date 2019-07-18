神岡區農會成立社口辦事處提升當地金融事業經營績效，也振興在地農業經濟。（王文吉攝）

台中市神岡區農會社口辦事處18日揭牌啟用，擴大服務神岡區社口里、社南里、三角里、岸裡里、大社里等地的農民及鄉親。台中市副市長楊瓊瓔表示，透過中央輔導與地方力量的推動，社口辦事處成立後，不僅提升當地金融事業經營績效，也能振興在地農業經濟。

社口辦事處18日上午揭牌，包括副市長楊瓊瓔、立委洪慈庸、市議員徐瑄灃、農委會農業金融局長朱建偉、農業局長蔡精強、台中果菜市場董事長賴溪松、台中市農會總幹事林育韋、神岡區農會理事長王錦川、總幹事王偉道、神岡區長劉汶軒及當地多位里長均到場共襄盛舉。

楊瓊瓔表示，台灣農業基礎雄厚，神岡區農會結合地方力量，在2013年設立豐洲辦事處，今日啟用社口辦事處，成功擴大服務版圖，不僅針對民眾金融服務，更造福在地農民。

楊瓊瓔特別感謝中央農業金融局的輔導，滿足地方金融服務需求；目前社口辦事處的逾放比為0，代表農會經營績效優良，期許繼續保持並加強業務服務品質。

農業局表示，社口等5里里民因距離神岡區農會信用部較遠，至農會本會辦理各項作業，往來常感不便，為此經常透過各管道向農會反映增設辦事處的需求。神岡區農會為擴大服務層面，於社口里成立辦事處，除造福鄰近里民，也期待能提升金融事業經營績效及推動地方經濟。

(中時 )