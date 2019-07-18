身為今年瓊斯盃中華白隊長，「大瀚」黃泓瀚明顯給自己不小壓力，儘管場均6.8分、4.3籃板與2.5助攻的表現還算不錯，不過大瀚18日表示，自己表現只算勉強及格，「因為盈駿(中華藍隊長)一直跟我強調，當隊長要有責任與霸氣！」

其實今年瓊斯盃中華藍、白隊長，都是來自能仁家商的學長與學弟，黃泓瀚說：「上次我找盈駿一起吃飯，他就不斷囑咐我，千萬別太客氣，畢竟我是中華白這支球隊的學長，必須要有責任與霸氣，老實講，我感覺到現在還做不好。」

「像是我每次在球隊遭遇亂流之際，都沒有真正幫到隊友，也沒有好好提醒大家，大概是我過去也只在大學當過1年隊長，」黃泓瀚說，「帕克教練也不斷告誡我，今年是我第4次入選瓊斯盃中華白了，他想要看到我更多的進步。」

同時也是目前「確定」會打中華職籃聯盟(CBL)的台啤球員之一，黃泓瀚表示，不知道怎麼看待目前到底是打CBL或SBL的情況，「我只想做到盈駿告訴我的，努力把自己的球打好，球迷自然就會越來越關注，不管打什麼聯盟都一樣。」

黃泓瀚表示，其實球員私底下都會討論目前台灣籃壇的現況，也希望趕緊確認最後的結果，「感覺CBL和SBL沒什麼差別！只是CBL好像一直在延期，我想身為金字塔頂端的聯盟，必須趕快帶給高中和大專球員更多的未來希望。」

(中時電子報)