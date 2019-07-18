香港金融時報報導大陸國台辦直接控制台灣媒體，陸委會昨呼籲相關報導應由檢調機關偵辦。不過，對於檢調是否已有動作或向陸委會了解相關情況。陸委會副主委陳明祺今表示，「目前沒有感覺到有動作」，如果檢調認為有違法之虞應該由他們進行調查。

陳明祺於記者會上重申，中共長期以來利用台灣民主開放社會，對我各領域進行統戰滲透及介選，更伸手進入我媒體、干涉新聞自主，利用扭曲方式散布不實訊息，企圖改變民眾認知，以利傾向北京立場的候選人出線，這種現象在選前更加嚴重；中共對外「紅色滲透」、控制媒體的模式，早已成為國際社會共同防範的標的，台灣民眾早已了然於心。

陳明祺批評，這是由國際媒體主動報導，何來綠色恐怖之說？中共一直利用如中宣部等指令干涉自己內部媒體報導，對內言論審查更變本加厲，輸出到境外，台灣首當其衝，中共言論審查的手段需要我們共同防範。

(中時 )