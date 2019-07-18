特映會中，導演趙德胤、女主角吳可熙、男主角施名帥現身分享拍片心得，對於台中拍片環境讚譽有佳。（陳世宗攝）

台中市政府新聞局補助拍攝的懸疑驚悚電影《灼人秘密》，入圍今年法國坎城影展「一種注目」單元，18日在台中舉行電影特映會，導演趙德胤、女主角吳可熙、男主角施名帥現身分享拍片心得，對於台中拍片環境讚譽有佳。台中市政府新聞局長吳皇昇出席力挺，宣示將持續充實各項軟硬體資源，打造台中成為全國影視重鎮。

緬甸華裔導演趙德胤執導的2019年首部台灣電影《灼人秘密》，今日在台中市老虎城威秀影城舉行特映會，吸引許多影迷購票入場支持，爭相目睹片中男女主角風采。

吳皇昇表示，台中市政府是全國各縣市第一個核定補助《灼人秘密》拍攝的地方政府，由於許多場景都在清水國小、台中山區等地取景，無形中創造行銷台中的好機會，歡迎劇組多到台中拍戲，市府將竭力提供各方面協助。

台中市政府特別重視影視產業發展，不僅提供劇組拍片、住宿等經費補助，更積極充實軟硬體資源，其中霧峰「中台灣影視基地」將於7月底開幕，成為全台最大片廠，位於水湳的中台灣電影中心預計明年底完工，逐步打造台中成為全國影視重鎮。

趙德胤表示，自己16歲曾來台求學，當時就讀台中高工，並在台中生活3年，感謝新聞局在各項拍攝資源與行政上的協助，此部電影入圍坎城影展「一種注目」競賽單元獎，已在全球賣出32個版權，將在32個國家上映，將台中介紹給全世界認識。

女主角吳可熙說，每次到台中拍戲，內心都覺得十分平靜，對於台中美食更是印象深刻。這部戲的劇本是自己過去擔任舞台劇或電影臨時演員的體會，也是失業低潮時的創作，希望帶給大家不同感受，也藉此鼓勵曾為了夢想努力，或者正在努力的人繼續加油。

新聞局強調，為發展台中影視產業，台中市影視發展基金會近期與金馬獎執委會合作，將在8月舉辦「2019金馬經典影展：義大利電影課」；另外，今年第5屆「台中國際動畫影展」也將於10月登場，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )