「雙宋」宋仲基、宋慧喬1年8個月婚姻今年6月丟出震撼彈宣告終結，雙宋都是大忙人，最後選擇離婚調解的方式申請離婚，授權律師全權處理，預計最快8月初就能解除夫妻關係。今(18日)韓媒報導，宋仲基最近收到金成濟導演執導的新片《波哥大》邀約，而喬妹也頻參與代言活動，兩人歷經情傷後似乎有志一同，更寄情於工作。

婚變消息傳出後，本月初宋慧喬赴海南三亞為保養品牌站台，不久她又頂著豔麗的煙燻妝到摩洛哥為珠寶品牌現身，昨傳出今年初雙宋感情就出現裂縫，宋慧喬獨自搬離愛巢，到漢南洞的高級月租公寓居住，還有人指證歷歷，透露宋慧喬家目前完全看不到和宋仲基有關的影子，可見決裂態度堅定。

而宋仲基演出電視劇《阿斯達年代記》、電影《勝利號》後，今又傳出新工作計畫，有望接下以哥倫比亞波哥大為背景的歷史電影《波哥大》，預計今年12月到明年1月將隨劇組出發到當地拍攝，而宋仲基所屬公司「Blossom娛樂」對此回應，宋仲基確實收到邀約，目前正在討論中。

(中時電子報)