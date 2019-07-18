「高校怪物」吳彥澍受邀到日本FC琉球試訓，阿美族戰士陳浩瑋加盟港超東方龍獅，中華男足的韓國「歐巴」王建明，16日也收到中甲長春亞泰的試訓邀請，有機會加入陳柏良、溫智豪、殷亞吉的行列，成為目前第4位效力於對岸職足的現役我國國腳。

「高校怪物」吳彥澍（左）因為中華足協與FC琉球簽訂合作備忘錄，獲得到日本試訓的機會。（中華足協提供）

其實王建明今年春天就到對岸俱樂部測試，身手也獲得肯定，但若要以港澳台球員的身分登錄加盟，必須拿到台胞證。而王建明今年2月27日拿到身分證時，已來不及在登錄截止期限的2月28日之前取得台胞證，「登陸」只好作罷。

在這種情況下，王建明季前先與韓國K2聯賽的光州FC簽約，可以保持比賽狀況。只是這樣若仍有對岸球隊要找他，就得支付轉會費，如今長春亞泰提出試訓邀請，對王建明的身手也是種肯定。

長春亞泰本季排名中甲第4，有機會「沖超」，在6月換了新教頭，想趁夏天補強戰力，倘若王建明能通過測試，長春亞泰也願意支付轉會費，於16日行文給光州FC，邀請王建明前往試訓。

長春亞泰對台灣國腳而言並不陌生，該隊還在中超時，就曾簽下殷亞吉與柯昱廷，如果這次補進王建明，按規定各隊可以登錄1名港澳台球員，不會占用外援名額。

(中時電子報)