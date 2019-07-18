文化大學政治學系教授楊泰順。（中評社 ）

文化大學政治學系教授楊泰順今（18）日預測，台北市長柯文哲如果參加2020總統大選，對民進黨蔡英文絕對不利，蔡英文打本土牌、主權牌都會礙手礙腳。

台灣競爭力論壇委託全國公信力民調公司在國民黨初選民調結束後的7月15、16日進行民調，今日上午舉行2020大選首次民調發布會，文化大學政治學系教授楊泰順，台北教育大學數位科技設計學系教授、新時代智庫發起人莊淇銘，競爭力論壇理事長、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授兼代理所長龐建國擔任評論。

根據中評網報導，楊泰順研判，如果柯文哲選2020，對民進黨絕對不利，因為柯參選時，韓國瑜支持度37.2%，領先蔡英文的25%與無黨籍台北市長柯文哲的21.5%，另有5.2%表示都不支持；11.1%尚未表態。

他指出，如果柯文哲不選，韓國瑜支持度44.2%領先蔡英文的37.2%；0.1%表示都支持，8.7%表示都不支持，9.8%尚未表態。顯然柯、蔡的選票高度重疊，所以可以看到近日民進黨陣營與柯陣營兩邊口角愈來愈激烈。

楊泰順分析，29歲以下的族群，投票偏好非常浮動，例如柯文哲若參選，29歲族群挺蔡只有14.7%；柯若不選，挺蔡會有47.2%。因此，如果柯文哲不選，蔡英文就可以大膽放心打本土牌，主權牌，但只要有柯在，打本土牌、主權牌就會礙手礙腳。

(中時電子報)