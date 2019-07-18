颱風來襲期間，政府單位也沒閒著，昨內政部臉書貼出1張「泡麵加珍珠」，把2大國民美食秒變「黑暗料理」，引發鄉民們崩潰怒吼。今颱風遠離，經濟部也玩起了珍珠哏，還釣出行政院長蘇貞昌本尊「震怒」回應。

颱風丹娜絲來襲，內政部小編昨在臉書端出「珍珠泡麵」颱風餐，將兩大國民美食來個融合，搭上惡搞珍珠奶茶風潮，引發鄉民們崩潰怒吼，也引來行政院副院長陳其邁也忍不住留言「第1次想按內政部貼文怒」。

沒想到，網友們還沒氣夠，今天經濟部小編也「接力」送上「泰銖」玩笑，PO文寫出「內政部貼了一篇泡麵加珍珠的貼文，讓大家武器都拿出來了，因為氣氣氣氣氣（五氣）。」強調「喔！是這樣啦！經濟部來幫忙救援一下，要放珍珠真的要看食物，所以我們決定把進擊的珍珠直接帶去泰國，因為珍珠去泰國會變成『泰銖』」。

結果，這篇PO文也釣出野生的蘇貞昌「震怒」回應，開玩笑說「經濟部下一次開會罰站、內政部也是」；陳其邁則是留言「怎麼覺得好像還可以，應該是昨天看到泡麵加珍珠的打擊太大了」。網友見了PO文則是紛紛留言，「這海報專業，可是看到飯上面有珍珠...」、「 好啊，編編互相掩護啊！我要代替珍珠處罰你」、「拜託放過珍珠好ㄇ」、「義大利人表示，知道當初披薩加鳳梨我們多生氣了吧」、「 經濟部小編是蔡哥嗎」、「 真的母湯！」。

其實這篇是經濟部小編宣傳要帶台灣美食進去泰國，表示「我們已經帶著迷客夏、春水堂、揚秦國際、度小月等15家台灣知名餐飲品牌業者，到泰國跟當地媒合交流，也協助業者開拓新南向的市場」。

釣出野生的蘇貞昌「震怒」回應，開玩笑說「經濟部下一次開會罰站、內政部也是」。（圖/翻攝自經濟部 FB）

(中時電子報)