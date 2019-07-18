周董與徒弟派偉俊今出席公益活動。（富邦金控提供）

周董與徒弟派偉俊今出席公益活動。（富邦金控提供）

周杰倫（周董）18日與派偉俊出席「勇士JAY盟公益籃球活動」，周董第11年參與、陪小朋友一起打籃球；適逢暑假期間，問他會否讓女兒小周周、兒子Romeo去夏令營或才藝課？他表示這些都由媽媽昆凌決定，孩子們目前有上足球課、鋼琴課，在家也跟昆凌學英文，周董開玩笑說：「都是一些我比較不足的地方。」

周董表示，因為自己的爸媽都是老師，反而令他直到現在還不太知道如何對待女兒，現在跟女兒相處猶如面對另一個女朋友，笑說：「她會很拗，叫她不要怎樣就說會說不要，你想跟她和好，她也會說不要。」他認為家裡一定要有人扮黑臉，「但我不會很嚴格，兇對他們來說沒用，小朋友的教育要變成自己也是小朋友，來跟他們講話」。

周董開玩笑表示自己在家裡的地位偏低，只有彈鋼琴時才感覺受到重視，並自爆與女兒獨處時，偶爾會對著孩子用娃娃音說疊字，現場媒體直呼很難想像，周董笑回：「我自己也都很難想像，但好像會莫名變這樣，想刻意不要也很難。」

他之前常去巴黎，五月天阿信及蕭敬騰都曾羨慕他「天天看巴黎鐵塔」，會否考慮在當地置產？周董說：「歐洲確實有在看（房子），法國不錯，可以自由自在在街上，我也可以在香榭大道騎單車。」

(中時 )