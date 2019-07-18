線西鄉3、4月期間連續發生私人廢棄物和廢輪胎回收場大火，狂燒過後，形成堆積如山的環境毒瘤至今未清理，附近住戶罵翻了；廢輪胎回收廠近日鑑定報告出爐，起火原因竟是架設太陽能光電板引發電線走火，責任釐清後，環保局總算能對業者緊盯清運計畫。

線西鄉3月17日位在中華路私人回收場大火，狂燒10小時，燒出了空汙，更留下數百公噸廢塑膠、塑膠混合物和火灰殘渣等至今無能處理，更燒出了違反農地使用的大問題，每天一起風，火灰煙塵漫滿天，下雨臭水橫流，附近住戶痛苦不堪，環境正義到底在哪裡？明明是農業用地，卻可以愛幹嘛就幹嘛，燒了也不管事。

環保局指出，針對業者沒有設置適當儲存設備已先開罰，但業者有表示要負責，奔走借貸，1.5公噸的電纜、光纖先清運完畢，廢塑膠和塑膠合物前後也清運123公噸。

但現場尚有數百公噸堆積如山，業者儲蓄依空又負債，已經躺進醫院，環保局指出，依法將走完行政程序，7月底前行文要求依廢清法提出求償代清運計畫，初估至少要追討100萬元以上。

至於違法土地使用，地政處5月對地主依違法區域土地開罰9萬多元，地主至今不理不睬，8月15日到期若尚未恢復原狀將依法移送，而行為人未經主管許可，擅至回收、囤積不能回收的廢棄物，也依廢清法移送，22日彰化地檢署將傳喚相關人等，開庭審理。

彰濱工業區廢輪胎處理廠4月21日狂燒16小時，全台廢輪胎廠連續大火被質疑不單純，但該廠鑑定報告近日總算出爐，環保局指出，後續將針對現場堆置近千噸燒毀廢棄物，訂出期程要求業者提出清運計畫，否則依法送辦。

(中時 )