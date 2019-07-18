▲麗寶集團在埔里中台禪寺旁規劃的「南投埔里赤崁頂遊樂區開發計畫」，占地44.7公頃，預計投資43億7千萬元的基地開發標示圖。（楊樹煌翻攝）

麗寶集團計畫在南投埔里投資43億7千萬元的開發遊樂區案，經縣府建設處長李正偉證實，已獲交通部觀光局核准，可預期將讓埔里未來成為溫泉、宗教、休閒娛樂集一身的特殊觀光區，並發展出成為特別的「身、心、靈」觀光特色，該樣的觀光資源也將成為台唯一，並可讓埔里觀光繁榮發展大躍進。

南投縣府建設處長李正偉表示，麗寶集團的「南投埔里赤崁頂遊樂區開發計畫」業已獲交通部核准開發，該塊緊鄰中台禪寺的5筆用地，占地達44.7公頃，目前依功能變更為主題旅館度假區、養身渡假區、養身體驗區、世界花園主題遊樂區、餐飲住宿區、親子主題遊樂區及餐飲住宿區等。

住宿區預計可提供680間客房，可容1200人住宿。預計在民國118年6月分5期開發完工，原來開發案計劃投資額為22億7千萬元，現已修訂總投資額為43億7千萬元。

麗寶集團透露，「赤崁頂遊樂區」為台糖公司土地，占地約45公頃，已取得地上權50年，標租12年全栽種咖啡樹、樹葡萄、落羽松、青楓及五葉松，去年地目變更獲准後現已動工，計畫建為健康、養生、生態、親子遊樂園。

目前全區變更為專用區遊憩用地，已獲准地目變更，並獲南投縣政府同意開發。

未來主題樂園遊樂區，為適合各年齡層，將設世界花園、雕塑公園、展藝館、活動廣場、室內遊戲館、冒險樂園、兒童王國、南島文化館、可愛動物區、水世界、工藝創作中心、花鳥園、花園迷宮、商店街等遊樂項目，並有主題旅館及養生渡假村。

南投縣政府府指出，埔里赤崁頂遊樂區開發案的周邊，縣府目前正在開發的有福興農場溫泉、並有投資7億餘元的埔里特色產業園區，正進行食品加工業、應用生技產業招商。加上中台禪寺、中台博物館、中台木雕館都緊臨，開發建設完成，將讓該區成為埔里特有的「身、心、靈」等觀光產業資源全都集中的特殊觀光產業區。

(中時 )