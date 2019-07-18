今（18）日傍晚傳出，台北市長柯文哲近來「暴走」，原因之一是國發會針對中研院國家生技園區聯外道路案，要求北市府自付8億元預算，國發會稍早發出聲明回擊，「請報導中提到的市府幕僚應該提供給柯市長正確訊息，不應誤導長官」。

國發會表示，今年7月2日國發會與相關部會、北市府代表，在會議中，各與會單位「包括市府」均同意該聯外道路性質是市區道路。

會議結論主要為，「該聯外道路興建經費過去由中央負擔的原則從未改變，未來建議仍由中央支應經費，惟應釐清與中央補助地方之法規是否有扞格之處。並請內政部思考納入生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)或由統籌分配稅款支應等方式，專案報請行政院同意後辦理。」

國發會強調，該案「從頭到尾」都沒有要台北市負擔8億元的經費，反而是給市府空間可以好好規劃符合當地需求的道路設計。呼籲報導中提到的市府幕僚應該提供給柯市長正確訊息，不應誤導長官！

(工商 )