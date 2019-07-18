於台中一中美術班的知名畫家鄭炳煌以歷經一整年創作的「幸福滿園」百年台中公園為主題展出。（馮惠宜攝）

畫家曾榮泰的作品獨特以大肚山紅土做媒材，用油畫手法展現各色花卉。（馮惠宜攝）

其中來自馬來西亞的V'ART帶來7位藝術家超過40件作品，其中台灣畫家陳俐維(左)以運用水泥師傅砌牆技法作畫，其筆下的大自然謐靜而悠遠。（馮惠宜攝）

第七屆台中藝術博覽會19日起一連3日再度於台中日月千禧酒店登場，今年動用5樓層、64間房間展出來自台灣和國際優質畫廊300多位藝術家的作品，透過飯店型藝博會的方式，呈現橫跨雕塑、平面、裝置、繪畫、錄像以及攝影等媒材，不但參與藝廊逐年攀升，更有多家海外藝廊和多位藝術家爭相參與。

台中藝博經主辦單位中華民國畫廊協會努力推廣下，已成為國內外藝廊、藝術家與藏家交流平台，去年更吸引近9千人參與，其中包含70％為新藏家。

今年更有7家海外藝廊首度跨海到台中參與這場盛會，其中來自馬來西亞的VART帶來7位藝術家超過40件作品，包括土耳其藝術家Coplu充滿童心的繪畫，藝術家透過濃郁飽和的色彩和熱情的筆觸，描繪出人與大自然互動時的純樸與感動。還有來自基隆自學成才的畫家陳俐維以運用水泥師傅砌牆技法將熱愛的大自然畫得謐靜繞富禪意。

在地藝廊「晉藝術空間館」特別呈現單一藝術家曾榮泰的作品，他獨特以大肚山紅土做媒材，用油畫手法展現各色花卉，而粗矌多樣的肌理也綻放出土壤的芬芳。

另任教於台中一中美術班的知名畫家鄭炳煌也是首次參加台中藝博，他以歷經一整年創作的「幸福滿園」百年台中公園為主題展出，策展的藝境畫廊巧妙安排他與同樣聚焦鄉土的馬來西亞畫家杜爾一起以「牧遊計畫--台馬文化測量」用畫呈現對鄉土的情感。

(中時 )