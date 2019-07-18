二水火車站左側原是台鐵員工宿舍的古早紅磚平房，改造庭園餐廳小秘境。（彰化縣文化局提供）

彰化縣文化局為了鼓舞老屋風華再現，今天邀請老屋修繕的點燈達人分享，今年度提供申請補助提高到2100萬元。（吳敏菁攝）

與老屋重修舊好！彰化縣政府為點亮文化古城風華，除了編列經費也爭取中央補助，辦理「歷史老屋活化再利用補助」，今年總經費提高到2100萬元提供申請，完成老屋修繕的點燈達人也分享老屋帶來新氣象，點燃熱情。

彰化副縣長洪榮章表示，彰化縣建縣近300年，是個文化古城，有豐富的文化資產，有一些具歷史意義的老屋年久失修，非常可惜，透過民間力量的整合，公私協力來活化有歷史意義的老屋，擦亮彰化文化古城的招牌。

經營小西紅葉旅社蘇舜皇分享將舊旅館翻轉成了呈現童玩、家族記憶的文化館，巷弄中提供慢活輕飲食，吸引人們探索小西街個故事。

南郭國小教師陳宥妤帶領同學代管南郭郡守宿舍群7號、8號，與在地青年合作，除了導覽活動之外，更主動整理環境，綠化空間，引領閱讀彰化城市的紋理。

林加進則將二水火車站左側原是台鐵員工宿舍的古早紅磚平房，改造庭園餐廳小秘境，保留舊建築元素特色，推廣假日共學講座或學堂，建立免費特色農產寄售制度。

從修繕達人的經費分享看到空間蘊藏歷史厚度展現的新生命，文化局長張雀芬表示，去年核定小型修繕類23件、文化經營類6件，計1459萬元，今年度編列2100萬元經費，即日起至9月30日止受理民眾提出申請。盼結合公、私部門的力量，推動歷史老屋修繕及創意經營，以振興地方文化藝術與活絡產業經濟。

(中時 )