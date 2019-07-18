學生找當地人腦力激盪，探討台灣與新加坡的公共議題差異。(吳亮賢翻攝)

康橋國際學校林口校區9年級學生，近日前往馬來西亞、新加坡展開12天的教育之旅，有別於一般的畢業旅行，校方結合城市探索任務、公共議題探討，孩子們化身專業「網紅」，拍攝景點影片，從中體會異國文化，培養國際視野。。

城市探索任務分成三關，第一關「你要去哪裡」，孩子前往任務指定景點，如同網美、網帥般拍攝景點影片；接下來的「食尚玩家」則必須找到指定的在地美食合影留念，；第三關「街頭議人」是讓學生找當地人腦力激盪，探討台灣與新加坡的公共議題差異。

過程中孩子們卯足全力，其中1個小隊發現搭乘地鐵會延誤時間，竟一致決定全程徒步，宛如「急行軍」般衝刺，讓隨隊老師及領隊跑得氣喘吁吁，但卻也看到孩子們對於學習的投入及積極度。

同學們開心的表示，這次的畢旅，令他們永生難忘，更有1位曾在新加坡待過三年的同學說，沒有進行城市探索前，從未造訪過部分觀光景點，仔細觀察，會發現這世界的美好就在彼此的身邊。

康橋國際學校指出，有別於一般海外旅行，學校特別結合具有教育意涵的課程與活動，讓學生不只是走馬看花式學習，更能留心觀察，獲得課本上沒有的知識，透過不一樣的旅程，進而拓展孩子國際新視野。

(中時 )