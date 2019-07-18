指考放榜，精誠中學學生表現亮眼，第三類組（英、數甲、物、化、生）許姓同學衝出463.8的高分，林姓同學考出460.3分的佳績，一定可以順利錄取台大醫學系。許姓同學6科總分553.4，可能為中投區榜首。

若連同申請入學，今年依然有三位台大醫科生，可能為中投區最多。第一類組（國、英、數乙、歷、地、公），最高是詹姓同學，也考出505.05的好成績，應該可以順利錄取台大政治、外交。

精誠中學預估，今年連同甄選入學預估會有20位以上的準醫生，為彰化之冠。

(中時 )