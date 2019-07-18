指考出爐中彰投榜首落精誠 連同甄選20位準醫師 19:042019/07/18 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 精誠中學預估，今年連同甄選入學預估會有20位以上的準醫生，為彰化之冠。（吳敏菁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 指考放榜，精誠中學學生表現亮眼，第三類組（英、數甲、物、化、生）許姓同學衝出463.8的高分，林姓同學考出460.3分的佳績，一定可以順利錄取台大醫學系。許姓同學6科總分553.4，可能為中投區榜首。 若連同申請入學，今年依然有三位台大醫科生，可能為中投區最多。第一類組（國、英、數乙、歷、地、公），最高是詹姓同學，也考出505.05的好成績，應該可以順利錄取台大政治、外交。 精誠中學預估，今年連同甄選入學預估會有20位以上的準醫生，為彰化之冠。 (中時 ) #指考 #精誠中學 #中彰投 也許您會感興趣 推薦閱讀 指考違規大增 整理發票不扣分 12:172019/07/15 生活 指考亂塗鴉 數學考卷卻寫琵琶行 12:222019/07/15 生活 指考分發 10類科系原住民生外加名額提高到5％ 17:122019/07/17 生活 108指考5標公布 7／20大學博覽會開展 10:362019/07/18 生活 指考國英頂標近五年最高 歷史最低 地理是關鍵 10:372019/07/18 生活 指考：國英頂標近五年最高歷史最低 ，地理是關鍵 10:492019/07/18 新消息 指考5標出爐 國文頂標85創5年新高 12:152019/07/18 生活 指考6科有人滿分 數甲滿分大減 12:332019/07/18 生活 大學考試分發名額創新低 指考3科39分可登記 14:242019/07/18 生活 108指考成績今公布 國、英頂標達五年新高 14:152019/07/18 新消息 生活熱門新聞 丹娜絲快閃別高興太早！颱風論壇：這地區會更慘 - 生活 95元大雞腿便當被嫌店家氣炸 網友一看配菜秒懂 - 生活 抑制血糖就吃它！內分泌醫：糖尿病機率降33％ - 生活 指考出爐中彰投榜首落精誠 連同甄選20位準醫師 - 生活 - 中時 3國立科大談合併 教育部說話了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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