打擊街頭暴力 林口警擴大實施臨檢 19:082019/07/18 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林口分局於7月17日夜晚實施擴大臨檢勤務。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於近日林口達樂釣蝦場打架案件，林口分局針對釣蝦場實施威力臨檢，防制暴力事件發生。(吳亮賢翻攝) 為防制街頭聚眾鬥毆滋事事件，展現警察打擊犯罪決心，林口分局於7月17日夜晚實施擴大臨檢勤務，針對轄內易聚集處所熱點及易滋事場所卡拉OK、夜店、快炒店及薑母鴨店等處所，實施威力臨檢，遏止不法行為發生。 鑑於近日林口達樂釣蝦場打架案件，林口分局針對釣蝦場實施威力臨檢，並於釣蝦場前兩側路口擺放警力實施路檢，防制暴力事件發生，展現鐵腕警力。 林口分局表示，街頭聚眾鬥毆除造成滋事雙方傷亡外，亦可能波及無辜用路人，影響社會秩序，將加強臨檢易滋事場所，保護民眾安全和維護社會治安。 (中時 ) #林口 #臨檢 #分局 #釣蝦場 #街頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 芒果收成期 玉井分局清山護果緝黑工 19:092019/07/16 社會 玉井分局前路口連環車禍 1死4傷 23:112019/07/16 社會 釣蝦被嫌吵 2醉男遭痛毆丟蝦池 10:572019/07/17 社會 台中四分局青春專案 辦夏令營預防犯罪 18:572019/07/17 社會 旺house》一森青環山不離市 珍貴寧靜優質宅 09:002019/07/18 財經 旺house》一森青環山不離市 珍貴寧靜優質宅 09:002019/07/18 風格 愛老人軍團 讓破屋變新家 04:102019/07/18 地方新聞 高階警職調整 黃宗仁回鍋副署長 16:002019/07/18 社會 林口工人施工不慎墜落 頭部重創命危 16:442019/07/18 社會 雲嘉南高階警調整 黃宗仁警回鍋副署長 17:452019/07/18 社會 社會熱門新聞 館長幹譙李婉鈺被訴 調解無人到場 - 社會 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 富商養小3生3子 提驗DNA才知花9千萬當盤子 - 社會 更勝極光！台旅客機上拍到「神蹟彩雲」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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