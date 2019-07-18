鑑於近日林口達樂釣蝦場打架案件，林口分局針對釣蝦場實施威力臨檢，防制暴力事件發生。(吳亮賢翻攝)

為防制街頭聚眾鬥毆滋事事件，展現警察打擊犯罪決心，林口分局於7月17日夜晚實施擴大臨檢勤務，針對轄內易聚集處所熱點及易滋事場所卡拉OK、夜店、快炒店及薑母鴨店等處所，實施威力臨檢，遏止不法行為發生。

鑑於近日林口達樂釣蝦場打架案件，林口分局針對釣蝦場實施威力臨檢，並於釣蝦場前兩側路口擺放警力實施路檢，防制暴力事件發生，展現鐵腕警力。

林口分局表示，街頭聚眾鬥毆除造成滋事雙方傷亡外，亦可能波及無辜用路人，影響社會秩序，將加強臨檢易滋事場所，保護民眾安全和維護社會治安。

(中時 )