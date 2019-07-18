玩桌遊也可以防失智，南投縣府衛生局將於國際失智日9月21日舉辦「快樂得智祖孫桌遊擂台大賽」，比賽報名自即日起至年8月24日，但額滿為止，活動詳情請上衛生局網站查詢或電洽049-2222473＃665劉小姐，歡迎踴躍報名，全家大小一起動腦拿獎品。

衛生局此次活動一改過往制式宣導形式，採桌遊比賽方式，當日活動將由左岸社區媽媽的戲劇表演，先帶領大家輕鬆認識失智症狀及預防方法，接著進入活動主軸，打破年齡界線，祖孫混齡動動腦玩桌遊。

比賽分為國小及國中組別，限報名30組，每組由學童及其祖父母共同組隊，一同動腦挑戰哆寶桌遊，前三名得獎者可獲得600-1000元高人氣桌遊遊戲，讓您帶回家全家一起動動腦。

衛生局表示，目前沒有任何特效藥可醫治失智症，只能藉由「多動腦、多運動、多社會互動、均衡飲食」防治。研究證實，從事刺激大腦運作的心智及創造性活動，如參加講座、繪畫、閱讀、烹飪，每週3次以上規率運動，飲食以豆類、天然穀物、蔬菜、水果為主，搭配適量橄欖油、魚類及乳製品，並減少紅肉攝取，努力保持社會參與、和人群接觸，皆可降低罹患失智症風險。

(中時 )