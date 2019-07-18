台中一中馬丞楷（左起）、邱酩壬一起拚指考，分別考出理想成績。（林欣儀攝）

台中女中王昱婷（右起）、張簡毓倫分別考取全校第一、第三類組榜首。（林欣儀攝）

台中一中余承恩（右起）、邱酩壬指考考得好成績，2人分別為該校自然組及社會組榜首。（林欣儀攝）

大學指考成績公布，台中女中房奕伶高一時數學曾考了30幾分，且高中時期因熱中社團活動，校排47％，上高三後為夢想努力拚指考，不但總成績達510分，且數學考得100分，堪稱大黑馬。台中一中馬丞楷家境清寒，他為了領獎學金努力苦讀，指考成績504分，他希望選填台大中文系。

笑容甜美的房奕伶國中時就曾參加樂旗隊，上高中後也熱中旗隊活動，她說，自己數學最弱，高一時曾經考過30幾分，且因高一、高二忙於旗隊活動，沒把課業放在第一位，成績不理想，在學校排名約47％，上高三暑假開始全力念書。

「面對它、克服它！」房奕伶說，上高三後雖持續努力，但因對數學仍有心理障礙，模擬考成績約在7、80分，學測成績仍不理想，後來想通、按部就班練習，指考數學考到100分，希望選擇台大商學院就讀。

此外，台中一中馬丞楷母親是陸配，他說，原本從事軍職的父親因故退役，家中經濟全仰賴母親支持，未料，媽媽2年前也發現罹患癌症，家中經濟陷入困境，只仰賴低收入戶補助維持，自己努力念書、每學期約可領5、6萬元獎學金，未來上大學後也希望繼續拚獎學金。

馬丞楷說，學測時因數學畫錯卡、4科只考了50級分，放榜後決定全力拚指考，與同學邱酩壬一起念書，藉由土法煉鋼、扎實的念書方式，拼出指考好成績。

與馬丞楷一同打拼的邱酩壬以539.9分的佳績躍上台中一中第一類組榜首，他說，學測前讀書方法錯誤，導致成績不理想，後來調整複習進度與方式，終於考到好成績，因在高中時就擔任學校議會議長，未來希望選擇台大法律系。

(中時 )