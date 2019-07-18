國道3號北上53K大溪、三峽路段處今天傍晚17時36分發生6輛轎車發生追撞，患者3名分別男39歲、男25歲、女30歲都是肢體疼痛，患者意識清醒送往板橋亞東醫院，現場4線道佔用內側1線，由於正式下班交通尖峰，造成圍堵大排長龍，現由國道警察協助交管中。

(中時電子報)