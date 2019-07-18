國3三鶯段6車追撞3傷 車流大圍堵 19:132019/07/18 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國3道發稱6車追撞，3名傷者被送往亞東醫院急救。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上53K大溪、三峽路段處今天傍晚17時36分發生6輛轎車發生追撞，患者3名分別男39歲、男25歲、女30歲都是肢體疼痛，患者意識清醒送往板橋亞東醫院，現場4線道佔用內側1線，由於正式下班交通尖峰，造成圍堵大排長龍，現由國道警察協助交管中。 (中時電子報) #患者 #國道 #大溪 #追撞 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 大溪大禧小過年 時尚社頭遶境 04:102019/07/14 地方新聞 《電腦設備》安勤加入台AITS大聯盟，拓智慧交通商機 08:012019/07/15 財經 九把刀被吼移車事件 中市警加強取締擋路車 13:482019/07/15 社會 改善東大溪水環境 公民參與討論 17:202019/07/16 生活 改善東大溪水環境 公民參與 04:102019/07/17 地方新聞 開放數據領航新願景 交通部朝兩大重點邁進 11:042019/07/17 生活 「吃屎哥」騎車上國道找館長 國道警攔截開罰 11:042019/07/17 生活 交通大數據產值 估五年翻10倍 12:572019/07/17 生活 交通大數據產值 估五年翻10倍 04:102019/07/18 金融．稅務 「還想牽著你的手」 道出應思聰們和家屬的心聲 12:412019/07/18 生活 社會熱門新聞 館長幹譙李婉鈺被訴 調解無人到場 - 社會 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 富商養小3生3子 提驗DNA才知花9千萬當盤子 - 社會 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 更勝極光！台旅客機上拍到「神蹟彩雲」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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