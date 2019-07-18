指考放榜，預計420分以上可以錄取各大醫學系，彰化中學三類組（國、英、數甲、物、化、生）有26個420分以上，成績亮眼，數學乙更有６人拿下100分，數學乙達全國頂標人數佔25％。

彰中表示，數學甲因為非選擇題考證明和微積分概念，學生表現較不好，數學甲頂標和均標是近年新低，但彰化高中學生達全國前標人數佔28％。物理頂標是近8年新低，但彰化高中學生達全國前標人數仍佔有25％；其中科學班學生張志謙物理科拿下95分，曾經入選國際數學奧林匹亞第一階段選訓營的他謙虛表示，物理悟理之道無他，跟著張佑慈老師的複習進度，每一個觀念都要清楚的推導一遍，自然不怕千變萬化的考題。

彰化高中王延煌校長表示，達全國頂標人數的百分佔比，說明教學成效，校內定期考試靈活的試題設計，能有效運用於強化素養、訓練學生的思辨力；繼大學個人申請入學及其他升學管道錄取醫科計13人後，彰化高中可望再增加20位白袍醫師。

(中時 )