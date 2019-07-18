《你那邊怎樣·我這邊OK》海裕芬（左起）、陳羅密歐、陳泂江、黃俊雄、曾沛慈。（拙八郎提供）

《你那邊怎樣·我這邊OK》、陳泂江（左起）、陳羅密歐、曾沛慈、海裕芬、黃俊雄。（粘耿豪攝）

曾沛慈。（粘耿豪攝）

新加坡男星陳泂江（左起）、黃俊雄、陳羅密歐。（粘耿豪攝）

台灣與新加坡新傳媒攜手合作的跨國戲劇力作《你那邊怎樣・我這邊ok》，將於8月底於台視、八大上檔，主要演員曾沛慈、海裕芬18日與特地從新加坡來台宣傳的黃俊雄、陳羅密歐、陳泂江合體。曾沛慈和38歲的黃俊雄合作大半年相處融洽，互動飄出濃濃曖昧，她說兩人後來很熟，講話會越靠越近，她還警告對方：「你不要再靠近了，我快被你電到！」

被問對新加坡男生會不會心動？曾沛慈大讚：「我覺得他們隨時隨地都保持在一個很完美的狀態，顏值跟身材都很滿分，看上去連側臉很有氣勢。」黃俊雄立馬笑回：「其實我們是在放空。」在海裕芬的敲邊鼓起鬨下，曾沛慈乾脆劇中「追男仔」角色上身，半開玩笑對狂撩她的黃俊雄告白「我現在單身，你要不要考慮一下我」。

曾沛慈和黃俊雄之前在基隆港拍戲，空檔時玩IG限時動態，錄完黃俊雄以為已經按關掉了，接著問曾沛慈「我們來交換電話號碼」，結果他突然被叫去上戲，整段限時動態就傳出去了。曾沛慈說：「畫面沒有我，但聽到我在唸我的電話號碼！」後來曾沛慈的粉絲還化身正義魔人叫他要刪掉，黃俊雄知道後嚇到趕緊刪除，並打電話向曾沛慈道歉。

曾沛慈與黃俊雄、陳羅密歐拍戲拍到感情超好，黃俊雄說，有一個拍戲空檔，曾沛慈還幫他們訂好花蓮火車票，親自送到飯店櫃檯給他們。曾沛慈則說，因圓山飯店離她家不遠，她心想搭捷運去送票，沒想到還要走一段小山路，「一邊爬我一邊想，我為什麼要答應他們呢？」

曾沛慈這回飾演個性積極的新聞媒體記者，她表示：「私下我的個性超被動，但這角色是一個想要什麼就會主動去達成目標的人，對我來說是很大考驗。」 劇中她因追查ATM盜領案，意外結識了黃俊雄與陳羅密歐，戲外她與兩男相處也相當融洽，愛互相開玩笑，陳羅密歐笑稱：「我們從小聽沛慈的歌長大的。」他很開心可以跟藍心湄等台灣資深演員們合作，是個很好的經驗，台北該去的地方都去了。

黃俊雄劇中是一位新加坡電腦高手，擁有高超的駭客技術，來台灣測試系統程式時卻意外捲入ATM盜領案，他有許多場對著電腦的戲，實際上他笑稱自己是「電腦白癡」，還自曝曾因電腦待機時間太久，出現很多魚游來游去的螢幕保護程式，他以為電腦中毒，趕緊打電話向朋友求救，「結果滑鼠動一下就好了，哈哈。」

同樣來自新加坡的陳羅密歐，戲中因角色在飯店餐廳當學徒，於是被導演下令增肥，陳羅密歐表示：「我來台灣long stay拍了五個月，吃火鍋吃到怕，而且老師還會買雞排給我吃，因為我有正當理由不能太瘦。」令他印象最深刻有一場狠狠罵曾沛慈的戲，把她罵到爆哭。一旁曾沛慈說：「走戲時我就開始哭，心想糟了，等等正式來可能哭不出來，沒想到導演把羅密歐叫去一旁講了悄悄話，回來他更火力全開，我整個爆哭。」曾沛慈也坦言，這個劇本刻畫人性得相當寫實，「拍這部戲是我哭戲最卡的一部戲，壓力比《我們與惡的距離》更大。」

在新加坡以反派角色竄紅的陳泂江，這回在戲中扮演城府極深的富二代，他與藍正龍、曾之喬、劉冠廷，這條「新加坡線」的對戲較多，戲中的他無惡不作，讓他過足戲癮，「有好長一段時間沒有演反派，我在戲中壞事做得特別多，演得很過癮。」

海裕芬則演出新聞媒體主管，對下屬曾沛慈相當嚴厲，海裕芬說：「曾沛慈戲裡戲外都是傻不隆咚的個性，我在戲裡也把她罵得很深刻，罵她的戲都來真的，希望粉絲看到播出後不會罵我。」

(中時 )