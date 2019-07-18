新北果菜公司表示，為了守護消費者食的安全，又不能延誤蔬果拍賣交易進度，利用快速生化法來檢驗出農藥殘量是否達到安全標準。(吳亮賢翻攝)

來自新北市各國中小的教師18日上午到三重果菜市場參訪，認識蔬果農藥檢驗、產銷流程，作為日後食農教育課程借鏡，藉此培養孩子們尊重土地與自然的態度與能力，讓下一代更懂得食安的重要性。

新北果菜公司表示，為了守護消費者食的安全，又不能延誤蔬果拍賣交易進度，利用快速生化法來檢驗出農藥殘量是否達到安全標準，抽樣件數高居全國之冠，年年獲得農委會全國評鑑極特優獎肯定。

鑒於食農教育理念不只從學校教育出發，來自新北市各國中小的教師，特別利用暑假期間安排參訪，未來更將和新北果菜公司合作，設計食農相關課程，將食農教育融入教學之中。

板橋國中老師表示，對於日常購買的蔬果安全，常常會有疑慮，今天看見果菜公司對於食安的重視，以現代化科學的儀器檢測蔬果農藥殘留，守護消費者食的安全，讓自己上了一堂課。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，食育學習者需學到食農相關資訊，進而認同友善環境的食農概念，最後學會思考如何解決食農問題，果菜公司致力守護市民健康外，也讓來市場採買的民眾，都能吃的安心。

(中時 )